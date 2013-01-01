В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки



Инвестиционный проект стоимостью 770 млн рублей реализовал Волгоградский керамический завод (ВКЗ) при поддержке Фонда развития промышленности, который активно финансирует проекты технологического перевооружения или модернизацию производства.

ФПР предоставил предприятию первый льготный заем 100 млн рублей по новой программе «Лизинговые проекты» со ставкой всего 1 процент годовых.

Эти средства были направлены на приобретение современного оборудования для производственных линий по выпуску, глазурованию, сортировке, транспортировке и упаковке керамогранита, который сегодня активно применяется на российском строительном рынке для внешней облицовки зданий и сооружений.

В результате Волгоградский керамический завод стал первым в России предприятием, способным выпускать керамогранитную плитку с максимально низким уровнем водопоглощения.

Современное оборудование позволяет выпускать матовую и глянцевую керамогранитную плитку и наносить на нее любые узоры, например, создавать фактурную имитацию природных материалов. При этом стоимость волгоградской керамогранитной плитки будет в два раза ниже зарубежных аналогов.

ВКЗ планирует увеличить производство керамической плитки и керамогранита на 30 процентов - до 14,5 млн кв. м в год. При этом треть от общего объема произведенной продукции планируется отправлять на экспорт, прежде всего в Казахстан, Азербайджан, Армению.

Волгоградская область, Южный федеральный округ