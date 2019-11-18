В Волгограде открыли новую производственную площадку по выпуску металлических канатов



В Волгограде региональный филиал АО «Северсталь канаты» открыл новый промышленный участок по выпуску медных и стале-алюминиевых канатов. Запуск новой линии позволит предприятию дополнительно производить до 400 тонн канатов в месяц, увеличить объемы экспортных поставок. Инвестиции превысили 260 миллионов рублей.

В новом корпусе установлено основное оборудование тарного участка; смонтированы и введены в эксплуатацию сушильная камера, аспирационная система, навес для хранения барабанов; введены в эксплуатацию две канатные машины, позволяющие выпускать канаты диаметрами от 7 до 27 мм.

Волгоградские канаты пользуются спросом как на российском, так и зарубежном рынках. Продукция экспортируется в Бельгию, Германию, Казахстан, Беларусь, Туркмению, Болгарию, Узбекистан, и другие страны.

Волгоградская область, Южный федеральный округ