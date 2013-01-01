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В Волгограде на весь уикэнд открылся Парк футбола ЧМ-2018

Апр 7
Москва Центральный федеральный округ
В Волгограде на весь уикэнд открылся Парк футбола ЧМ-2018

Парк разместился на той же площадке, где во время матчей чемпионата 14 - 15 июля состоится масштабный Фестиваль болельщиков FIFA.
На верхней террасе Набережной имени 62-й Армии для волгоградцев и гостей города проходит яркая, разнообразная и совершенно бесплатная развлекательная программа. Это мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ .

Гости парка фотографируются с обаятельным волком Забивакой™ — официальным талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. У всех желающих есть возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet.

Главным гостем футбольного праздника в Волгограде, организованным АНО «Оргкомитет «Россия-2018», стал Сол Кэмпбелл - легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии.

Волгоград - третий по счету город –организатор, где в преддверии мирового футбольного первенства проходит Парк футбола ЧМ-2018. Ранее парк уже посетил Сочи и Ростов-на-Дону. Гостями в этих городах стали экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш и бывший форвард сборной Исландии, «Барселоны» и «Челси» Эйдур Гудьонсен.

На стадионе «Волгоград Арена» состоятся четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 18 июня в Волгограде сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня на поле встретятся команды Нигерии и Исландии, 25 июня состоится матч между Египтом и Саудовской Аравией, а 28 июня – встреча футбольных сборных Японии и Польши.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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