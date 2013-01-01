В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты



Инвестиционная программа "Акрон" предполагает строительство двух агрегатов азотной кислоты в Великом Новгороде общей мощностью 270 тысяч тонн в год, а общий объем инвестиций в этот проект превышает 2 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров "Акрон" Александра Попова, благодаря вводу в строй нового агрегата мощность производства азотной кислоты увеличится до 1,65 млн т в год. После ввода второго агрегата, который планируется запустить в середине 2019 года, суммарная мощность производства составит 1,8 млн т в год. Это позволит увеличить выпуск основных продуктов - аммиачной селитры, раствор аммиачной селитры и карбамида и NPK.

Вертикально-интегрированная компания «Акрон" включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза, добывающий актив Северо-западной фосфорной компании "Дорогобуж", а также реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ