В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

За два месяца он уже принял 500 человек

В Великом Новгороде, на улице Кооперативной, 8, начал работу первый в регионе Центр молодежного инновационного творчества «Синтез». 28 декабря его посетил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В ЦМИТ могут заниматься студенты, старшеклассники, молодые ученые. Все они приобщаются к научно-техническому творчеству, занимаются лазерной резкой и гравировкой, токарной обработкой, программированием микроконтроллеров и многим другим. С ноября Центр уже принял почти 500 человек.

Директор ЦМИТ Андрей Лебедев пояснил, что на единой площадке собрано современное оборудование и специализированное программное обеспечение для виртуального (цифрового) моделирования, быстрого прототипирования и производства единичных образцов-прототипов различных изделий и устройств.

Добавим, Центр молодежного инновационного творчества «Синтез» создан по инициативе ООО «Конструкторское бюро «Прототип» при поддержке правительства Новгородской области и Министерства экономического развития России. На открытие Центра в 2018 году из федерального бюджета в виде субсидии было выделено 2 млн рублей, из регионального – 1,5 млн рублей.

ООО «Конструкторское бюро «Прототип» специализируется на изготовлении готовых изделий (корпуса приборов, упаковка, изоляционные материалы по ГОСТ), оказании услуг по механической обработке материалов, токарной и фрезерной обработке. Основные заказчики компании – предприятия оборонно-промышленного комплекса.