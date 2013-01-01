В Выборге спустили на воду морозильный траулер для архангельского флота



В г. Выборге Ленинградской области торжественно спущен на воду траулер-процессор «Норвежское море» проекта KMT01, предназначенный для АО «Архангельский траловый флот» (входит в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»).

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 тонн замороженной рыбной продукции, 25 тонн рыбного филе и по 9 тонн рыбной муки и рыбьего жира.

Морозильный траулер может работать в автономном режиме 30 суток. Экипаж, обслуживающий судно, — 49 человек.

Эскизный проект траулера разработан в Норвегии фирмой «Skipsteknisk» Максимальная скорость хода: 15 узлов. Полная грузоподъемность судна составляет 2840 тонн. Длина траулера — 86 метров, ширина — 17 метров.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ