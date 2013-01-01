В Ульяновской области запустили серийное производство блок-фар для автомобилей КАМАЗ поколения К5



В г. Димитровграде Ульяновской области на предприятии «Автосвет», входящем в структуру «КАМАЗа», запустили новую сборочную линия по производству блок-фар для автомобилей КАМАЗ нового поколения К5.

Общая производительность линии составляет 30 изделий в час или 90 тыс. комплектов блок-фар в год. В составе линии — 15 сборочных постов и два поста контроля функциональности и герметичности изделий.

Оснащение линии позволяет производить сборку и контроль комбинированной блок-фары по проекту К3 (галогеновые лампы + светодиоды) и полностью светодиодной (Full Led) блок-фары по проекту К5.

На новом оборудовании внедрены функции «Poka Yoka» (защита от ошибок), что позволяет исключить человеческий фактор при выполнении сборочных операций. Также установлен высокотехнологический стенд контроля функциональности. Пост оснащён камерой «технического зрения», обеспечивающей автоматический контроль работоспособности каждого светодиода.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ