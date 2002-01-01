В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения
В Ульяновске на базе предприятия АО «Авиастар-СП» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) создан центр специализации «Панели фюзеляжа». Программа поэтапного развития центра рассчитана до 2025 года, предполагаемый экономический эффект от его создания составит не менее 0,5 млрд рублей.
Здесь будет выполняться весь объем технологических операций по изготовлению деталей, начиная от их термообработки и заканчивая окончательной сборкой агрегатов. Повышение производительности ожидается за счет высокой загрузки технологических мощностей, сокращения цикла изготовления панелей, снижения трудоемкости.
Ульяновский авиазавод обладает высокотехнологичным оборудованием, производственными площадями, высококвалифицированным персоналом. В перспективе, все панели отсеков фюзеляжа воздушных судов, производимых предприятиями ОАК, будут изготавливаться на «Авиастар-СП».
Увеличение объемов производства планируется за счет перспективных проектов новых воздушных судов, а также для холдинга «Вертолеты России».
Новая индустриальная модель ОАК предполагает развитие кооперации и формирование центров специализации и компетенций. Каждый центр будет оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием и сосредоточится на производстве определенной номенклатуры продукции в интересах всех самолетных программ.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
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