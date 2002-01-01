В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения



В Ульяновске на базе предприятия АО «Авиастар-СП» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) создан центр специализации «Панели фюзеляжа». Программа поэтапного развития центра рассчитана до 2025 года, предполагаемый экономический эффект от его создания составит не менее 0,5 млрд рублей.

В новом центре специализации сконцентрированы производственные ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для самолетов Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ил-114-300 и других гражданских программ ОАК.

Здесь будет выполняться весь объем технологических операций по изготовлению деталей, начиная от их термообработки и заканчивая окончательной сборкой агрегатов. Повышение производительности ожидается за счет высокой загрузки технологических мощностей, сокращения цикла изготовления панелей, снижения трудоемкости.

Ульяновский авиазавод обладает высокотехнологичным оборудованием, производственными площадями, высококвалифицированным персоналом. В перспективе, все панели отсеков фюзеляжа воздушных судов, производимых предприятиями ОАК, будут изготавливаться на «Авиастар-СП».

Увеличение объемов производства планируется за счет перспективных проектов новых воздушных судов, а также для холдинга «Вертолеты России».

Новая индустриальная модель ОАК предполагает развитие кооперации и формирование центров специализации и компетенций. Каждый центр будет оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием и сосредоточится на производстве определенной номенклатуры продукции в интересах всех самолетных программ.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ