В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.



Инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд рублей компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» реализует в партнерстве с РОСНАНО и Консорциумом инвесторов Ульяновской области.

Новое предприятие – участник первого в России специнвестконтракта в отрасли ветроэнергетики. Инвестор - датская компания «Вестас», лидирующая на рынке ветроэнергетических компонентов - взял на себя обязательства в первом квартале 2019 года на 65 процентов локализовать производство композитных лопастей для турбин ВЭУ и ежегодно выпускать до 300 лопастей. Мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт.

На новом предприятии сегодня работает 152 сотрудника. А до конца года будет создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Выпущенные на территории ульяновского завода «Аэрокомпозит» лопасти будут применяться для генераторов ветропарков совместного фонда «Роснано» и финской корпорации «Фортум».

«Вестас» является основным поставщиком лопастей и прочего оборудования для ветрогенераторов, действующих во втором ветропарке Ульяновской области. Он вырабатывает 50 мегаватт электроэнергии — 14 ветротурбин по 3,6 мегаватт каждая. Первый парк альтернативной энергетики, расположенный рядом, имеет мощность 35 мегаватт. В горизонте 2023 года Ульяновская область рассчитывает разместить на своей территории ещё несколько ветропарков, доведя их суммарную мощность до одного гигаватта.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ