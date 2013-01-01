В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.
Инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд рублей компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» реализует в партнерстве с РОСНАНО и Консорциумом инвесторов Ульяновской области.
На новом предприятии сегодня работает 152 сотрудника. А до конца года будет создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест.
Выпущенные на территории ульяновского завода «Аэрокомпозит» лопасти будут применяться для генераторов ветропарков совместного фонда «Роснано» и финской корпорации «Фортум».
«Вестас» является основным поставщиком лопастей и прочего оборудования для ветрогенераторов, действующих во втором ветропарке Ульяновской области. Он вырабатывает 50 мегаватт электроэнергии — 14 ветротурбин по 3,6 мегаватт каждая. Первый парк альтернативной энергетики, расположенный рядом, имеет мощность 35 мегаватт. В горизонте 2023 года Ульяновская область рассчитывает разместить на своей территории ещё несколько ветропарков, доведя их суммарную мощность до одного гигаватта.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
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