В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
Апр 30
В Чердаклинском районе Ульяновской области начали реконструкцию птицефабрики «Ульяновская», несмотря на экономические сложности и условия карантина. Работа будет вестись в несколько этапов с соблюдением всех мер предосторожности. Общая сумма вложений в модернизацию производства составит 500 млн рублей. Планируется создать более 150 новых рабочих мест.
Сейчас инвестор (КФХ «Возрождение») расчищает площадку, проводит аудит площадей и демонтаж старого оборудования. Мощность создаваемого производства составит 540 тыс. голов единовременного содержания. Результатом реализации инвестиционного проекта станет выработка пяти тысяч тонн мяса птицы в год.
При успешной реализации инвестпроекта обеспеченность жителей региона яйцом будет увеличена на 8,8% по сравнению с 2019 годом, а мясом птицы — возрастет вдвое.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
30 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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