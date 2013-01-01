В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей



В Чердаклинском районе Ульяновской области начали реконструкцию птицефабрики «Ульяновская», несмотря на экономические сложности и условия карантина. Работа будет вестись в несколько этапов с соблюдением всех мер предосторожности. Общая сумма вложений в модернизацию производства составит 500 млн рублей. Планируется создать более 150 новых рабочих мест.

Сейчас инвестор (КФХ «Возрождение») расчищает площадку, проводит аудит площадей и демонтаж старого оборудования. Мощность создаваемого производства составит 540 тыс. голов единовременного содержания. Результатом реализации инвестиционного проекта станет выработка пяти тысяч тонн мяса птицы в год. При успешной реализации инвестпроекта обеспеченность жителей региона яйцом будет увеличена на 8,8% по сравнению с 2019 годом, а мясом птицы — возрастет вдвое. Ульяновская область, Приволжский федеральный округ

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