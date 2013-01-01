В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А



Построенный на ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП» самолет приступил к заводским лётным испытаниям на аэродромном комплексе «Ульяновск — Восточный».

Топливозаправщик Ил-78М-90А имеет ряд уникальных особенностей и при необходимости может быть использован в качестве грузового и военно-транспортного самолёта, поскольку расположенные в грузовой кабине топливные баки легко демонтируются. Кроме того, на самолёт может быть оперативно установлено оборудование для пожаротушения. Любое переоборудование возможно в условиях аэродрома базирования.

По словам главного конструктора Ил-76/Ил-78 Андрея Юрасова, на самолёте установлены новые двигатели ПС-90А-76, которые дают самолёту принципиально новые характеристики по дальности и продолжительности полёта, по количеству отдаваемого топлива, а также по уменьшенному разбегу .

На Ил-78М-90А практически полностью заменено бортовое оборудование. Новейший пилотажно-навигационный комплекс позволяет летать по всему миру, выполнять своё предназначение топливозаправщика и транспортного самолёта, способного осуществлять полёты на международных воздушных линиях по гражданским требованиям.

Первый полет прошёл штатно и без замечаний, испытатели отметили, что самолет удобен в эксплуатации, имеет новый уровень и новые возможности.

Заводские летные испытания будут проходить в Ульяновске и на базе ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском. Затем самолёт будет передан на государственные испытания.В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком дальней авиации.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ