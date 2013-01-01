В Ульяновской области конфетная фабрика запустила новую линию по производству уникального продукта



В Ульяновской области фабрика «Волжанка» ввела в эксплуатацию новую линию по производству уникального для российского рынка продукта — глазированных вафельных конфет с мягкой карамелью и посыпкой. Инвестиции составили 180 млн рублей. Новая линия позволила обеспечить рабочими местами 18 человек.

Благодаря запуску новой линии объём производства продукции увеличился на 7 тонн в сутки. Всего на предприятии работают 15 производственных линий, на которых выпускаются весовые конфеты, карамель, плиточный шоколад и т.д. Все продукция, выпускаемая на фабрике, отличается отсутствием ГМО. В ассортименте более 350 наименований продукции всех категорий, включая художественные коробки.

Конфеты фабрики «Волжанка» реализуются во всех регионах России и ближнего зарубежья. Пятая часть всей продукции уходит на экспорт в Китай, страны СНГ и Европы.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ