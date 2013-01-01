В Ульяновске изготовлены первые комплектующие нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300



В Ульяновске на авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) изготовлены первые панели для нового российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. Особенностью новой машины является ее изготовление «с нуля», по новой электронной конструкторской документации. В отличие от зарубежных аналогов Ил-114-300 может успешно эксплуатироваться на грунтовых аэродромах местных воздушных линий.

На ульяновском авиапредприятии изготавливаются в сборе панели для отсеков фюзеляжа, люки и двери. В настоящее время ведется предконтрактная работа по поставке агрегатов на третий образец самолета данной модификации. В дальнейшем на заводе планируют наращивать производство агрегатов согласно утвержденной производственной программе.

Ил-114-300 является развитием турбовинтового самолета Ил-114-100 для замены Ан-24/26. Самолет рассчитан на перевозку до 68 пассажиров.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ