

Проект реализует АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в рамках программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период с 2016 по 2020 годы и программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром".

Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 8,7 км позволит перевести на использование природного газа спортивно-туристические объекты ТОР "Горный воздух" и газифицировать восточную часть Южно-Сахалинска.

Он пройдет от газораспределительной станции (ГРС) "Дальнее" в Южно-Сахалинске до пункта редуцирования газа в районе Ботанического сада в областном центре. Для прокладки мощных газовых сетей в условиях стесненной городской застройки газовики разработали специальные технические условия, которые прошли согласование в Минстрое России. Трасса газопровода также пройдет по гористой местности с уклонами до 45 градусов, пересечет лыже-роллерную трассу, реки Рогатка и Уюновка, горнолыжную трассу и канатную дорогу спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".

На этой территории опережающего развития, созданной постановлением правительства РФ в марте 2016 года, сегодня реализуются 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд рублей и планируется создать почти 1,3 тыс. новых рабочих мест.

В результате на Сахалине появится соответствующий мировым стандартам всесезонный центр спорта и туризма. Здесь уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания. Сегодня общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км, а к 2021 году ее планируется увеличить до 80 км. Будет построено еще шесть канатных дорог, объекты туристической инфраструктуры - гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ