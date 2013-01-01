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В Южно-Сахалинске будут бороться с пробками японским способом

Окт 31
Москва Центральный федеральный округ
В Южно-Сахалинске будут бороться с пробками японским способом

Обмен опытом по транспортному регулированию и жилищному строительству на горных склонах состоялся во время визита в Саппоро делегации представителей власти и бизнеса Сахалина.
Визит был приурочен к 20-летию подписания договора о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо.

На рабочей встрече было отмечено, что общую пропускную способность дорог в Японии увеличивают за счет строительства кольцевых объездных магистралей и многоуровневых развязок, а также эффективной организации движения, в том числе перекрестков, где пешеходы могут пересекать дорогу по диагонали.

«Был разработан метод разумного пользования дорогами. Датчики интерактивной системы ETC 2.0, установленные на трассах, собирают сведения о скорости, резких поворотах и торможении и передают их управляющему дорогами. В соответствии с этим составляется календарь пробок. Данные распространяются посредством радио, информационных табло, GPS-навигаторов. Получая такую информацию, водитель может поменять маршрут», - подчеркнул заместитель начальника сектора планирования дорог департамента развития губернаторства Хоккайдо Аоки Сюити.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри отметил, что японский подход к светофорному регулированию планируется применить в Южно-Сахалинске, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и значительно увеличить пропускную способность дорог.

Сахалинская делегация встретилась с руководством строительной компании «Ивакура констракшн», при участии которой был построен «Хоккайдо-центр» в Южно-Сахалинске. В этот раз японский концерн предложил проект реконструкции санатория «Синегорские минеральные воды», в окрестностях которого в прошлом веке располагался онсэн – японский банный комплекс. Также обсуждались возможности реконструкции и преобразования в музей здания японского банка в Корсакове, планы создания российско-японской рабочей группы по развитию Корсаковского морского порта.

Ранее компания «Ивакура констракшн», сотрудничество с которой продолжается уже десять лет, передала Сахалину запатентованные разработки по сейсмоусилению зданий, а теперь готова поделиться опытом жилищного строительства на площадках с уклоном до 25 градусов.

На сегодняшний день разработано несколько проектов строительства многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, в том числе и с участием японских компаний. Региональные власти считают, что сотрудничество с правительством и деловыми кругами Хоккайдо имеет большое значение с точки зрения инфраструктурного развития Сахалина и Курил.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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