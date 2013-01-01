В Югре открыли реконструированный участок автодороги «Сургут – Лянтор»



Этот участок обеспечит круглогодичное безопасное движение транспортных средств, позволит на 30 процентов увеличить объем грузо- и пассажирооборота и на 20 процентов сократить время в пути по маршруту «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Томск».

Эта дорога связывает Сургут и северную часть района, где находятся крупные населенные пункты. Реконструкцию участка протяженностью 4,2 км провели в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа на 2016-2020 годы», а также за счет средств программы «Сотрудничество».

«Проведенная реконструкция повысила не только скорость передвижения, но и уровень комфорта граждан. Дорога такого уровня – это один из важнейших факторов создания условий для опережающего социально-экономического развития», – подчеркнул и.о. обязанности главы Сургутского района Максима Нигматуллина,

Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность трассы, фактическая интенсивность движения по которой превышает 20 тысяч автомобилей в сутки. За счет разделения встречных потоков устранены очаги аварийности, упорядочено движение пешеходов в границах поселка Солнечный, повышена их безопасность при прохождении дороги. Все это должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ