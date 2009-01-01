В Югре открыли новое нефтяное месторождение Протозановского хаба



В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре компания «РН-Уватнефтегаз» (дочернее предприятие НК «Роснефть») в пределах лицензионного участка Юганский-12 открыла новое нефтяное месторождение «Сосновое» с суммарными геологическими запасами 4,2 млн тонн. На поисковой скважине получен промышленный приток нефти дебитом более 22 кубометров в сутки.

В ближайшее время специалисты компании продолжат доразведку Соснового месторождения. Планируется проведение детальной сейсморазведки 3D и бурение двух новых поисковых скважин. При этом особое внимание будет направлено на исследование продуктивных юрских горизонтов и изучение добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта.

«Сосновое» расположено недалеко от Протозановского хаба — центра освоения соседних месторождений, соединенных друг с другом единой системой трубопроводов и зимних дорог. Использование развитой инфраструктуры позволит эффективно вести разработку нового месторождения.

Ханты-Мансийский автономном округ, Уральский федеральный округ