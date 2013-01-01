В Удмуртской Республике инвестируют 1,2 млрд рублей в развитие электросетевого хозяйства



Инвестиционная программа филиала «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» на 2019 год увеличена на треть по сравнению с прошлым годом и направлена на цифровую трансформацию энергосистемы региона.

Вложения 1,23 млрд рублей обеспечат строительство и реконструкцию 418 километров воздушных линий электропередачи, увеличение суммарной установленная мощность трансформаторных пунктов на 75 МВА, а также реконструкцию крупных энергообъектов - подстанции 110/6 кВ «Машзавод» в Ижевске и 35/6 кВ «Аэропорт» в Завьяловском районе.

Ключевыми объектами инвестиций станут Завьяловский и Ижевский районы электрических сетей (РЭС), которые стали пилотными в проекте «Цифровой РЭС».

«Реализация проекта «Цифровой РЭС» является частью общей концепции цифровой трансформации Россети - «Цифровая трансформация 2030». Наш филиал вошел в число пилотных регионов, в которых внедрение цифровых технологий начнётся уже с 2019 года и будет проводиться в течение ближайших трех лет, - отметил директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев, – Реализация пилотного проекта в электросетевом комплексе Завьяловского района позволит на 18% снизить эксплуатационные затраты на поиск повреждений, на 26% снизить потери и на 11% - среднее время восстановления электроснабжения потребителей».

Поэтапная реализация инвестиционной программы перевода Завьяловского и Ижевского районов электрических сетей на цифровые технологии позволит повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов республики в наиболее активно развивающихся с точки зрения энергопотребления районах.

Благодаря внедрению технологии распределенной автоматизации, которая позволяет выявлять и локализовывать только поврежденные участки сети, появится возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения электроснабжения потребителей.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ