В Удмуртии завершил работу Промышленный форум



В работе форума в Ижевске и выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия» и специальной экспозиции «Комплексная безопасность» приняло участие 66 предприятий из 11 регионов России.

Мероприятие, организованное правительством Удмуртской Республики, администрацией Ижевска и выставочным центром «Удмуртия» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, за четыре дня посетило 6300 человек.

В павильоне на Центральной площади Ижевска предприятия Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Свердловской и других областей представили широкий спектр решений для производств и частного использования, начиная с инжиниринга, технического перевооружения, промышленного оборудования и инструмента и заканчивая новыми технологиями нефтегазодобычи, инновационными системами пожаротушения. На выставках была представлена продукция не только российских регионов, но и 12 зарубежных стран.

В рамках мероприятий деловой программы состоялась выездная коллегия Минпромторга Удмуртии, круглый стол «Инвестиционный климат для предприятий промышленного сектора в Удмуртской Республике, в том числе на территории ТОСЭР «Сарапул», семинары по коллективным и индивидуальным средствам защиты, требованиям пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, пожарно-тактические учения.

Участники высоко оценили уровень организации Промышленного форума – за четыре дня состоялось большое количество деловых встреч, в ходе которых были достигнуты договоренности о поставках продукции, совместной реализации проектов.

Республика Удмуртия, Приволжский федеральный округ