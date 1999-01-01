В Удмуртии запущен энергоцентр за счет утилизации отходов деревообрабатывающего предприятия



В поселке Ува под Ижевском на промышленной площадке ООО «Увадрев-Холдинг» состоялась церемония запуска полностью автоматизированного энергетического центра, работающего на древесных отходах. Сумма инвестиций в проект составила 250 млн рублей. В целом с начала года в модернизацию предприятия «Увадрев-Холдинг» инвестировано 4,2 млрд рублей, создано 250 рабочих мест.

Построенный энергоцентр позволяет утилизировать свыше 16 тысяч тонн древесных отходов в год без причинения вреда окружающей среде. Предприятие теперь может полностью отказаться от вывоза отходов на полигон ТКО и сократить потребление природного газа на 2,5 млн кубометров. Экономия только от замещения газа древесным топливом составит 12 млн рублей.

Для работы новой котельной используется в основном трудносжигаемая фракция, остающаяся после производственного процесса изготовления древесно-стружечных плит. Все процессы автоматизированы, управление котельной производится удалённо с действующего производства ДСП.

За последние шесть лет инвестиции холдинга в техническое перевооружение собственных подразделений превысили 7 млрд рублей. Производительность труда с 2012 г. выросла на 90%, а объём налоговых отчислений увеличился вдвое, достигнув 1 млрд рублей в год. Кроме того, холдинг занимается восстановлением лесов. Каждый год новые посадки охватывают порядка 500 гектаров.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ