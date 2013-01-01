В Удмуртии внедряют интеллектуальную систему обеспечения безопасности дорожного движения



На Ижевском радиозаводе(ИРЗ) отгружена первая опытная партия серийного производства оборудования комплекса «Автодория 3.0»

Компания «Автодория» первой в России разработала и сертифицировала систему контроля средней скорости транспортных средств для автоматической фиксации нарушений ПДД. Третье поколение этой системы обеспечивает одновременную фиксацию скорости на протяжённых участках дорог и в местах установки приборов – то есть зональный контроль и контроль «мгновенной» скорости.

«Компания „Автодория“ сегодня выходит на крупные поставки оборудования фото- и видеофиксации, поэтому нам понадобился надёжный партнёр, способный обеспечить серийный выпуск интеллектуального изделия, высокое качество сборки и надёжность. Мы пришли к выводу, что ИРЗ соответствует всем нашим требованиям. До конца 2019 года мы планируем изготовить на этом предприятии около тысячи систем „Автодория 3.0“, а до конца 2024 года — в общей сложности 6 тысяч изделий. Это позволит полностью обновить оборудование фотовидеофиксации во всех регионах нашего присутствия», − отметил технический директор компании «Автодория» Антон Куховаренко.

По данным пресс-службы губернатора Удмурской республики, договорённости о совместной работе были достигнуты в ходе рабочей встречи делегации правительства Удмуртии и представителей казанской компании «Автодория», а в рамках форума «Бизнес-Успех» в 2017 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Ижевским радиозаводом и группой компаний «Сотка высоток», в которую входит «Автодория».

Это сотрудничество региональные власти считают одним из примеров успешной совместной работы с предприятиями по продвижению товаров #СделановУдмуртии.

«Повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня смертности в результате ДТП в 3,5 раза− одна из ключевых задач, поставленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года безопасности дорожного движения.Расширение производства и поставки приборов для контроля скорости будут способствовать повышению безопасности на дорогах России», - подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Комплекс «Автодория 3.0» будет установлен как в Удмуртии, так и на территории других субъектов РФ.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ