В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта



Ижевский механический завод, входящий в концерн «Калашников», начал серийное производство аппаратов терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ-01, которые прошли регистрацию в Росздравнадзоре.

Работа над аппаратом велась с 2013 года. Все это время в профильных лечебных учреждениях отрабатывались методики лечения, проводились клинические испытания, по результатам которых выяснилось, что с помощью этой новой медтехники врачам удается вдвое снизить смертность от ишемического инсульта и существенно сократить время лечения и реабилитации пациентов.

Принцип работы VIRSAR АТГ-01 основан на контролируемом охлаждении головного мозга до температуры не ниже 29 °C без развития общего охлаждения тела.

С помощью специального шлема-криоаппликатора, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, аппарат позволяет в течение ччаса понизить температуру коры больших полушарий на 1,5-2 °С, а при длительности процедуры более 8 часов — на 4-6 °С. Холод воздействует на очаг поражения напрямую, снижает метаболизм нейронов, укрепляет прочность мембран клеток, снижает их потребность в кислороде, делает их более жизнеспособными. Таким образом, удлиняется процесс обратимых изменений мозга и многократно увеличивается шанс больного на спасение.

До конца 2018 года запланировано изготовить десять аппаратовVIRSAR АТГ-01.

Ижевский механический завод уже более 28 лет производит медицинскую технику с использованием уникальных технологий оборонного комплекса. Его самые известные разработки — электрокардиостимуляторы «Байкал», VIRSAR и электроды к ним.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ