В Удмуртии стартовал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта
Ижевский механический завод, входящий в концерн «Калашников», начал серийное производство аппаратов терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ-01, которые прошли регистрацию в Росздравнадзоре.
Принцип работы VIRSAR АТГ-01 основан на контролируемом охлаждении головного мозга до температуры не ниже 29 °C без развития общего охлаждения тела.
С помощью специального шлема-криоаппликатора, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, аппарат позволяет в течение ччаса понизить температуру коры больших полушарий на 1,5-2 °С, а при длительности процедуры более 8 часов — на 4-6 °С. Холод воздействует на очаг поражения напрямую, снижает метаболизм нейронов, укрепляет прочность мембран клеток, снижает их потребность в кислороде, делает их более жизнеспособными. Таким образом, удлиняется процесс обратимых изменений мозга и многократно увеличивается шанс больного на спасение.
До конца 2018 года запланировано изготовить десять аппаратовVIRSAR АТГ-01.
Ижевский механический завод уже более 28 лет производит медицинскую технику с использованием уникальных технологий оборонного комплекса. Его самые известные разработки — электрокардиостимуляторы «Байкал», VIRSAR и электроды к ним.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
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