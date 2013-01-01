В Удмуртии стартовал проект «Территория бизнеса - территория жизни»



На стратегической сессии в Ижевске, на встречах с бизнесом в городах и райцентрах сформируют и доработают план развития муниципалитетов Удмуртии на 2019 год.

В мероприятиях участвуют главы 25 муниципальных образований и пяти городских округов, проектная команда «Типовой муниципалитет», сотрудники АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», представители отраслевых министерств, администрации региона.

Правительство Удмуртии в 2019 году планирует сконцентрировать усилия на обеспечении устойчивого экономического роста районов и выравнивании диспропорций в уровне их развития.

Первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что в этом году начинается работа по двум проектам - «Типовой муниципалитет» и «Территория бизнеса - территория жизни», будет разработана карта устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в районах Удмуртии. При этом ключевым показателем эффективности станет 10-процентный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 2021 года, создание в каждом муниципальном образовании, инвестиционных площадок и промышленного бизнеса.

Отвечать за развитие территорий будут семь команд, которые сформированы по принципу географической близости из глав муниципалитетов, представителей органов власти и инфраструктуры поддержки бизнеса.

По словам руководителя Центра кластерного развития Полины Павловой, подобные форматы работы позволяют оптимизировать процессы управления отдельными территориями, стимулировать не конкурентную борьбу муниципалитетов, а сотрудничество в поиске путей решения проблемы

21 января в Ижевске формате круглого стола пройдёт презентация карт развития территорий Удмуртской Республики.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ