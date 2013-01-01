В Удмуртии стартовал ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя»



Главной темой фестиваля, который проходит в этом году с 1 по 9 февраля, станет связь поколений, а его участники будут создавать «Новую историю, или «Выль сямен» в Удмурти, которая считается родиной пельменей.

В программу фестиваля традиционно вошли кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой, фолк-фестиваль, ярмарка-продажа кулинарной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, вручение национальной премии «Золотой пельнянь» и многое другое.

В этом году к ним добавились проект «Юмшан» – новая история удмуртских игр, фото-проект «Зеркало», музыкальный проект «Рэпушки» и танцевальный марафон «Танцуй, пока молодой!»

В рамках фестиваля пройдут творческие мастерские «Семейное ремесло» и «Гастрономический баттл» по приготовлению и дегустации блюд разными поколениями участников.

«Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия-родина пельменей!» и в целях формирования позитивного имиджа региона, продвижения удмуртской национальной культуры.

Фестиваль стал серебряным призером национальных премий Russian Event Awards и Eventиада Awards. Туристический маршрут «Пельменный уикенд» занял первое место в номинации «Лучший событийный туристический маршрут» в финале Всероссийской туристической премии «Маршрут Года 2016». В январе 2017 года Фестиваль стал призёром национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», а в 2018 году фестиваль возглавил рейтинг зимних гастрономических фестивалей России по версии аналитического агентства ТурСтат.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ