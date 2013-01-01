В Удмуртии создали агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс



На Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) изготовили и испытали регулятор тяги для жидкостного ракетного двигателя, который позволит российскому десантному модулю международной исследовательской миссии "ЭкзоМарс - 2020" совершить посадку на четвертой планете Солнечной системы.

Опытные образцы изделий отправлены заказчику - Обнинскому научно-производственному предприятию "Технология". По словам генерального директора СЭГЗ Сергея Мусинова, сарапульский привод регулятора тяги обеспечивает нужную скорость факела ракетного регулятора, изменяя мощность вектора тяги в зависимости от условий, что позволит спускаемому аппарату совершить плавную посадку непосредственно на поверхность Марса.

Предыдущая попытка предоставить оборудование проекта "ЭкзоМарс" предпринималась в 2016 году, однако демонстрационный десантный модуль Schiaparelli не сумел совершить мягкую посадку.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, сарапульский регулятор тяги может решить проблему посадки на Марс, поскольку СЭГЗ зарекомендовал себя как надежный производитель в авиационно- космической отрасли, имеет успешный опыт в изготовлении приводов для ракетной техники, стартовой автоматики для комплексов ПВО.

Запуск исследовательского модуля с оборудованием из Удмуртии запланирован на 25 июля 2020 года. "ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект по исследованию поверхности, атмосферы и климата Марса.

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также гражданской продукции.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ