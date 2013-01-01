В Удмуртии реализовали первый в России проект по производству контактных рельсов для метро



Завод «Ижсталь» готовит к отправке в столицу пробную партию в 50 тонн рельсов для АО «Мосинжпроект», которое ведет строительство московского метрополитена и дорожной инфраструктуры.

Контактный рельс представляет собой проводник и используется для подведения электрического тока к вагонам метро. Ранее такая продукция не производилась в России.

«Освоение технологии производства контактного рельса позволяет отказаться от импорта еще одного важного для страны изделия. Поэтому проект имеет особую значимость для нашего завода и всей группы «Мечел», — отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

Заводом «Ижсталь» разработана специальная калибровка для проката на сортовом линейном стане отлитого из низкоуглеродистой стали контактного рельса.

Качественный рельс должен удовлетворять жестким требованиям по кривизне и геометрическим размерам, а его главной особенностью является предельно низкое удельное электрическое сопротивление.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ