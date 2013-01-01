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В Удмуртии построят рыбоводческий комплекс по выращиванию африканских сомов

Мар 7
Москва Центральный федеральный округ
В Удмуртии построят рыбоводческий комплекс по выращиванию африканских сомов

«Корпорация развития Удмуртской Республики» подписала соглашение с ООО «УралПромГрупп» о сопровождении проекта с объемом инвестиций в 150 млн рублей.
Строительство бассейна площадью свыше 900 квадратных метров для выращивания мраморного (африканского) сома «УралПромГрупп» начнёт в 2019 году. По вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной - диетическая рыба без костей содержит большой набор полезных микроэлементов. Африканский сом подходит для пищевой переработки - из него делают колбасу, сосиски, его коптят и используют для изготовления полуфабрикатов.

Производительность нового рыбоводческого комплекса в Удмуртии составит 400 тонн сома в год. Здесь будет создано 20 рабочих мест. На проектную мощность планируется выйти через 3-4 месяца после запуска предприятия.

Сейчас Удмуртия производит ежегодно около 1300 тонн рыбы, причем 90% этого объёма приходится на дюлю ГУП «Рыбхоз «Пихтовка», который занимается разведением карпов.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ



 
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