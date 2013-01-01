В Удмуртии концерн «Калашников» разработал электромобиль для нужд такси и каршеринга



В Ижевске (Удмуртская республика) на производственной площадке концерна «Калашников» разработали и изготовили опытный образец новой гражданской продукции – электромобиль для таксомоторных перевозок и сдачи в прокат (каршеринга). Новинка была показана на выставке новейших образцов специализированных автомобилей для такси в рамках VII Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) в Москве.

Четырехместная машина с оригинальным дизайном проста в использовании и требует минимального техобслуживания. Мощность электродвигателя - 50 кВт, запас хода после подзарядки - до 150 км. Электротакси может развить максимальную скорость 80 км/час, что вполне достаточно для внутригородских перевозок. Также модель UV–4 высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае ДТП.

Транспортное средство весом 650 кг при внешней компактности довольно вместительно: его длина 3,4 м, ширина 1,5 м при высоте кузова - 1,7 м. В автомобиле установлена система кондиционирования и отопления, имеется место для багажа. Главное преимущество использования электромобилей в городских пространствах – их высокая экологичность.

Ранее «Калашников» представил городскую модификацию электромотоцикла «Иж Пульсар», электромобиль CV-1 на базе «Иж-Комби», а также новое поколение электромобиля «ОВУМ».

Удмуртская республика, Приволжский федеральный округ