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В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

Ноя 9
Москва Центральный федеральный округ
В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

Работы ведутся на Чепецком механическом заводе в рамках соглашения о проведении НИОКР между структурой Росатома АО «ТВЭЛ» и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), которая создает самый большой в мире ускоритель частиц FCC- Future circular collider.
Колоссальные размеры коллайдера будущего с длиной окружности 100 км и большая скорость столкновения частиц внутри него предъявляют высокие требования к свойствам провода.

Специалисты ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, который входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» стали авторами ноу-хау и патентов на ниобий-оловянные стренды. Именно их передовой опыт ляжет в основу разработки технологии изготовления провода для мегасайенс проекта FCC.

«Сегодня мы работаем над созданием идеального с физической точки зрения ниобий-оловянного провода, совокупных свойств которого в мире пока ещё никто не достиг. Для ЧМЗ это серьёзный вызов. Успешное прохождение квалификации позволит выпускать порядка 100 тонн в год сверхпроводящих стрендов», — отметил руководитель проекта по сверхпроводящим материалам АО ЧМЗ Андрей Есенеев.

До конца 2018 года ЧМЗ изготовит четыре различных варианта сверхпроводов, которые в дальнейшем пройдут квалификационные испытания.

Требуется достичь плотности критического тока 3500 А/мм² (ампер/миллиметр в квадрате) в магнитном поле 12 Тл (тесла) при температуре 4,2 К (Кельвин). То есть Чепецкому механическому заводу нужно превзойти собственные достижения. Ведь в сверхпроводящем стренде, ранее изготовленном на ЧМЗ по требованиям CERN для проекта модернизации Большого адронного коллайдера, плотность тока составляла 2500 А/мм².

Ускорительный комплекс FCC должен прийти на смену Большому адронному коллайдеру и позволит на новом уровне вести фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ



 
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