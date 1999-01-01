В Тверской области создадут крупный производственно-логистический комплекс медицинских изделий



Находящееся в Твери предприятие «Гематек», которое является подразделением немецкой компании B. Braun Melsungen AG - крупнейшего на мировом рынке поставщика медицинской и фармацевтической продукции, планирует расширение производства и сбыта продукции. Предусмотренный объем инвестиций в строительство производственно-логистического комплекса – около 3 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест .

Новый комплекс позволит поэтапно расширить линейку продукции предприятия «Гематек», которое выпускает инфузионные растворы. Их производство компания было налажено в 2012 году, объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей. Сейчас завода производит около 38 млн флаконов растворов в год. Инвестор планирует увеличить производственные мощности завода и начать выпуск широкого ассортимента различных медицинских изделий, в т.ч. шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции.

По словам генерального директора компании B. Braun Melsungen AG Михаила Петухова, представляющего в России немецкого производителя, расширение профильного предприятия в Твери будет способствовать реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями.

Тверская область, Центральный федеральный округ