В Тверской области расширили экологичное производство товаров для пикника из отходов деревообработки



В деревне Языково Селижаровского района Тверской области ООО «Грилькофф», занимающееся производством товаров для пикника — древесного угля, топливных брикетов, мангалов, шампуров и т.д., обустроило новую производственную площадку для расширения ассортимента продукции.

На сегодняшний день новый завод приступил к выпуску продукции деревообработки. Кроме пеллет, здесь производят древесный уголь, угольные брикеты, древесноугольный карбюризатор (твердое горючее вещество в виде зерен), активированные угли и другие производные из древесины, вплоть до целлюлозы.

Мощность первой линии рассчитана на 3,5 тысяч тонн продукции в месяц. Деятельность завода соответствует современным экологическим требованиям. В процессе производства используется технологическая древесина, объем которой в регионе составляет около 80% от общего лесного фонда.

Сырьем также служат отходы других древесных производств. Продукция рассчитана как для бытовых нужд, так и для промышленного назначения.

Тверская область, Центральный федеральный округ