В Тверской области расширяют экспортные поставки российской вездеходной техники



В Тверской области предприятие ООО «Авторос» приступило к реализации годового контракта по поставке в Объединенные Арабские Эмираты эксклюзивных вездеходов «Шаман». Первый из амфибийных вездеходов с аварийно-спасательным оснащением уже передан заказчику.

Контрактом предусмотрена поставка 12 вездеходов в специализированном исполнении, в том числе в комплектации командно-штабных машин, машин аварийно-спасательной службы и машин скорой помощи с возможностью проведения реанимационных мероприятий.

С учетом предстоящей эксплуатации в условиях жаркого климата специалистами «Автороса» была переработана система охлаждения двигателя данной техники, а также проведено оснащение вездеходов мощными установками кондиционирования.

Компания «Авторос» специализируется на серийном выпуске вездеходов на шинах низкого давления. Уникальность предприятия – в создании эксклюзивных вездеходных машин, которые предназначены в помощь людям. Современный дизайн и модификации конструкции выгодно отличают продукцию предприятия от зарубежных аналогов.

Тверская область, Центральный федеральный округ