В Тверской области проходят испытания новых купейных железнодорожных вагонов российской разработки



Тверской вагоностроительный завод, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», испытывает вагоны первой в практике российского транспортного машиностроения серии пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов.

В «Трансмашхолдинге» подчеркивают, что использование концепции сцепа из двух пассажирских вагонов позволяет по-новому организовать внутреннее пространство поезда, создать дополнительные зоны общего пользования. В новых вагонах для пассажиров предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе. Впервые в вагонах массовой серии оборудуются душевые кабины, а также сервисные зоны с возможностью размещения вендинговых автоматов, пурифайеров для питьевой воды и кофе-поинтов.

Заключенный между ТВЗ и АО «АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) договор предусматривает выпуск одноэтажных СВ, купейных, некупейных и штабных вагонов нового модельного ряда.

Первыми в новом модельном ряду на Тверском вагоностроительном заводе построены купейные вагоны. До запуска в серийное производство им предстоит пройти весь комплекс испытаний, включая ходовые — динамические, тормозные, прочностные, а также стационарные — тормозные, климатические, санитарно-гигиенические. Испытания проводятся с участием специалистов Тверского института вагоностроения, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, Испытательного центра взаимодействия экипажа и пути железных дорог как непосредственно на заводе, так и на специализированных испытательных полигонах ОАО «РЖД».

Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов запланированы в 2019 году. Всего в период до 2025 года будет построено и передано заказчику 3730 вагонов.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» – самое крупное предприятие России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и до 200 км/ч, вагоны специального назначения, электропоезда, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог.

Тверская область, Центральный федеральный округ