В Тверской области обустроили первые 3 га крупного тепличного комплекса общей стоимостью ₽4,6 млрд



В Кувшиновском районе Тверской области создается инновационный тепличный комплекс «Кувшиновский» площадью 15 га и производственной мощностью до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. Общие инвестиции в проект, рассчитанный на три года, составят 4,6 млрд рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест. Работы по обустройству первых 3 га теплиц в основном выполнены.

Строительство ведется в три этапа. Первая очередь комплекса площадью три гектара будет сдана в третьем квартале 2020 года. На следующих этапах в 2021 и 2022 годах планируется вводить в эксплуатацию ежегодно по шесть гектаров теплиц.

Здесь будут выращиваться огурцы (10,5 тыс. тонн в год), томаты защищенного грунта (3,3 тыс. тонн в год), салат и зеленые культуры (2, 4 млн штук в год).

Также проектом предусмотрено выполнение работ по газоснабжению, водоотведению, электроснабжению, строительству газовой котельной и др. Круглогодичный комплекс, работающий по самым современным технологиям, станет одним из крупнейших предприятий региона.

Тверская область, Центральный федеральный округ