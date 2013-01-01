В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19



В Тверской области на первом в России полигоне для испытания беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Орловка» состоялось тестирование беспилотников в рамках мероприятий по преодолению пандемии коронавируса СOVID-19. В ходе испытаний была проверена возможность использования дронов для доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения с использованием громкоговорителя, а также мониторинга потенциально опасных зон.

Кроме того, на полигоне прошли учения по совместной работе служб скорой помощи и операторов беспилотных воздушных судов. В учениях использовались беспилотники длительного времени беспрерывного полета — до 24 часов.

Одновременно с учетом требований по безопасности выполнялись полеты шести типов беспилотных воздушных судов различных производителей. Управление полетом всех типов беспилотников производилось с единого центра управления.

Реализация проекта позволит в автоматическом режиме выделять для беспилотников воздушное пространство, соблюдать безопасные интервалы между полетами и т.д. Испытания организованы концерном «МАНС» (Международные Аэронавигационные Системы) в рамках долгосрочной программы «Национальная технологическая инициатива».

Тверская область, Центральный федеральный округ