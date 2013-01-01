В Тверской области Калининская АЭС досрочно выполнила годовой госплан по выработке электроэнергии



В Удомельском городском округе Тверской области Калининская АЭС досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 29,7 млрд кВт.ч. До конца 2019 года предприятие планирует выдать в единую энергосистему страны дополнительно еще более 1 млрд кВт.ч, что сопоставимо с энергопотреблением Тверской области в течение 1,5 месяцев.

Высоких показателей работы атомной станции удалось достичь благодаря безопасной и эффективной работе энергоблоков, оптимизации сроков проведения ремонтной кампании. В региональном объеме производства электроэнергии доля Калининской АЭС составила 83,45%, что на 0,23% больше показателя прошлого года.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Тверская область, Центральный федеральный округ