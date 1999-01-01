В Тверской области дан старт расширению мощностей производства свинины за 8,8 млрд рублей



В Тверской области крупнейшая агропромышленная компания региона ООО «Коралл» в рамках реализации проекта по расширению производственных мощностей инвестирует в строительство шести новых свиноводческих комплексов и селекционно-генетического центра 8,8 млрд рублей. На новых производственных площадках планируется создать 630 новых рабочих мест.

Современный селекционно-генетический центр и пять новых свиноводческих комплексов будут построены на территории Бежецкого района Тверская области. Еще один комплекс появится в Сонковском районе. Каждый из них рассчитан на содержание 2,5 тыс. голов свиней. При выходе объектов на полную мощность объемы производства свинины будут увеличены с 50 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год.

*Компания «Коралл» с 2012 года реализует в регионе инвестиционный проект общей стоимостью 13,6 млрд рублей, включающий в себя животноводческий и мясоперерабатывающий комплексы, цех по производству комбикормов, растениеводческие мощности. Свиноводческий комплекс введен в эксплуатацию в 2017 году, производство комбикормов – в 2018 году. К настоящему времени на новых объектах создано 957 рабочих мест.

Тверская область, Центральный федеральный округ