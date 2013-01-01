В Твери открыли фабрику по производству снеков и сухих завтраков для сети «Магнит»

Один из крупнейших российский ритейлеров рассчитывает производить на этой фабрике треть всего объема потребления этих видов продуктов в своих торговых точках.

Фабрика в Твери занимает площадку в 7 тыс. кв. метров. Здесь установлено 8 производственных линий, на которых выпускается 59 позиций сухих завтраков, снеков из зерновых продуктов и чая, работают лаборатория и дегустационная комиссия.

Мощности нового предприятия позволяют производить более 12 тыс. тонн продукции в год. Все процессы от подачи сырья до поступления товаров на склад автоматизированы, за счет чего поддерживается высокий уровень качества продукции. Запуск фабрики позволил создать в Тверской области более 350 рабочих мест.

По словам директора департамента развития дирекции по собственным производствам розничной сети «Магнит» Вячеслава Красноярова, таким образом компания расширяет ассортимент товаров для правильного питания и поддерживает стремление покупателей к здоровому образу жизни, изготавливая продукцию из качественного сырья от российских поставщиков.

Тверская область, Центральный федеральный округ