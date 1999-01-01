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В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

Окт 12
Москва Центральный федеральный округ
В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения уроженца тверского края, знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева будет работать в Тверском городском музейно-выставочного центре.
На этой этой уникальной выставке впервые в Твери будут экспонироваться материалы из семейного архива Туполевых. Это личные вещи Андрея Николаевича, редкие фотографии из семейных альбомов. Также будут представлены модели, чертежи и компоновочные схемы самолетов Туполева и другие материалы, полученные из ПАО «Туполев» в Москве.

Выставка подготовлена сотрудниками Тверского государственного объединенного музея, на ее открытие были приглашены родственники Андрея Туполева, а также советник генерального директора ПАО «Туполев» Александр Затучный и директор ведомственного музея компании Владимир Ригмант.

Посетители выставки смогут познакомиться с основными вехами жизни и достижениями авиаконструктора Андрея Туполева, который разработал более сотни типов воздушных лайнеров. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.

В деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области, где родился великий авиаконструктор, 2005 году здесь был открыт мемориал в виде фрагмента дома-усадьбы Туполевых.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
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