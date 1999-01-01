В Тюменской области запустили в эксплуатацию Тальцийское нефтяное месторождение



Извлекаемые запасы месторождения, которое осваивает дочерняя компания «Роснефти» ООО «РН-Уватнефтегаз», составляют 11,7 млн тонн

Месторождение расположено в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка на территории Уватского района Тюменской области. Поисковое бурение в пределах Тальцийской структуры было начато в марте 2005 года, а месторождение нефти открыли в 2007 году. Его разработке предшествовало проведение сейсморазведочных работ ЗД, бурение семи поисково-разведочных скважин. Эксплуатационное бурение на месторождении планируется вести на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин. Вовлекая в разработку новые запасы Тальцийского месторождения ООО «РН-Уватнефтегаз» обеспечивает поддержание достигнутых объемов добычи нефти.

Совокупные начальные геологические запасы месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз» составляют 1,886 млрд тонн нефти. Текущие извлекаемые запасы нефти составляют 408 млн тонн.

Тюменская область, Уральский федеральный округ