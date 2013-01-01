В Тюменской области ввели в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера и электростанцию



В Ханты-Мансийском АО «Роснефть» ввело в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. На месторождении запустили электростанцию на 18 МВт с использованием попутного нефтяного газа.

В настоящее время на Западно-Эргинском месторождении пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы нефти составляют 23 млн тонн. Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов применяются самые современные технологии: горизонтальное бурение, управляемое в режиме реального времени, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием высокопрочного полимерного проппанта и другие эффективные технологии увеличения отдачи пласта.

На месторождении введена в эксплуатацию электростанция суммарной мощностью 18 МВт, которая полностью обеспечивает производственную инфраструктуру электроэнергией, в том числе, за счет рационального использования попутного нефтяного газа.

Ускоренное освоение ресурсного потенциала кластера обеспечивает комплексный подход к организации единой системы транспорта, энергоснабжения, управления разработкой месторождений.

Тюменская область, Уральский федеральный округ