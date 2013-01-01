В Тюменской области построили кондитерскую фабрику за 1 млрд рублей
Авг 6
В Ишиме Тюменской области ООО Производственная компания «Слада» завершила строительство кондитерской фабрики. Инвестиции составили порядка 1 млрд рублей. Создается около 200 рабочих мест.
Кондитерскую фабрику построили на территории обанкротившегося «Ишимского машиностроительного завода». Компания «Слада» приобрела производственные помещения, инфраструктурные объекты и подъездные железнодорожные пути.
На первом этапе реализации инвестпроекта были отремонтированы помещения общей площадью 10 тыс. кв. метров. Затем инвесторы приобрели холодильное и складское оборудование, а также производственную линию.
Производственные мощности нового предприятия рассчитаны на производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий в объеме 5 тыс. тонн в месяц. Ввод первой производственной линии запланирован на сентябрь 2019 года. К концу 2022 года предполагается ввести еще две линии.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
6 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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