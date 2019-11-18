В Тюменской области открыли завод по изготовлению емкостного и блочного оборудования для химпрома
Фев 20
В Тюмени компания «Тюменьхиммаш» на базе бывшего завода «Сибнефтегазмаш» создала новое промышленное производство по выпуску емкостного и блочного оборудования. Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. Благодаря его реализации создано 150 рабочих мест.
На заводе модернизированы основные производственные линии, приобретено новое оборудование и выполнены работы по автоматизации производства. Это позволило уменьшить цикл изготовления продукции за счет выполнения автоматической сварки всех швов, исключая из процесса производства слесарную доработку.
Помимо изготовления резервуаров без давления и под давлением, а также других емкостей для предприятий химической, энергетической, нефтегазодобывающей сферы, предприятие намерено выпускать нефтегазосепараторы, отстойники, блочное оборудование и металлоконструкции различного назначения.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
20 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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