В Тюменской области открыли производство инновационного нефтегазопромыслового оборудования
Сен 5
В индустриальном парке «Боровский» Тюменской области группа компаний «СибБурМаш» запустила производство инновационного нефтегазопромыслового оборудования для заканчивания скважин. Объем инвестиций в новый проект составил 135 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.
«Мы – научно-производственное объединение. И первое наше дело – наука, а потом уже – производство. Мы выпускаем наукоемкое оборудование, разработанное нашими конструкторами. Оно во многом превосходит импортные аналоги. Новые производственные мощности, которые введены в строй в индустриальном парке «Боровский», дадут ускорение нашему развитию», – прокомментировал руководитель группы компаний «СибБурМаш» Булат Хайруллин.
По его словам, ввод в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке позволил увеличить производственные площади почти в два раза.
Среди потенциальных заказчиков готовой продукции – ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть», ОАО «РН-Самотлорнефтегаз», ОАО «РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «Газпром нефть».
Тюменская область, Уральский федеральный округ
5 Сен 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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