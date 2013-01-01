В Тюменской области открыли производство инновационного нефтегазопромыслового оборудования



В индустриальном парке «Боровский» Тюменской области группа компаний «СибБурМаш» запустила производство инновационного нефтегазопромыслового оборудования для заканчивания скважин. Объем инвестиций в новый проект составил 135 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.

«Мы – научно-производственное объединение. И первое наше дело – наука, а потом уже – производство. Мы выпускаем наукоемкое оборудование, разработанное нашими конструкторами. Оно во многом превосходит импортные аналоги. Новые производственные мощности, которые введены в строй в индустриальном парке «Боровский», дадут ускорение нашему развитию», – прокомментировал руководитель группы компаний «СибБурМаш» Булат Хайруллин.

По его словам, ввод в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке позволил увеличить производственные площади почти в два раза.

Среди потенциальных заказчиков готовой продукции – ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть», ОАО «РН-Самотлорнефтегаз», ОАО «РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «Газпром нефть».

Тюменская область, Уральский федеральный округ