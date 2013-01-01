В Тюменской области открыли первый в России завод инновационных полуфабрикатов из картофеля



В Упоровском районе Тюменской области открыли завод по глубокой переработке картофеля ООО «Агрофирма «КРиММ» — первое предприятие подобного типа в России. Общий объём инвестиций в новое производство составил более 1,1 млрд рублей. Создано более 50 рабочих мест.

Мощности производства, занимающего площадь 11,4 тыс. кв. м., рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн в год иннновационных полуфабрикатов из очищенного картофеля. В рамках проекта построены производственные помещения, приобретено высокотехнологичное оборудование, (установлена линия по производству свеженарезанного картофеля).

Кроме того, построены очистные сооружения для переработки сточных вод, закуплена техника для полевых работ. Сырье для производства планируется выращивать как в Тюменской области, так и закупать в других регионах. Реализация проекта предполагает увеличение площадей под посадку картофеля.

Предприятие планирует вывести свою продукцию не только на рынок России, но и на экспорт. На заводе будут производить и выпускать свеженарезанный картофель в атмосферной упаковке, картофель бланшированный или пастеризованный в вакуумной упаковке, а также печеный и смешанный с овощами либо с мясом. Полуфабрикаты будут доступны по цене и удобны в приготовлении.

Тюменская область, Уральский федеральный округ