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В Тюменской области открылась фабрика по импортозамещающему производству полезных чипсов и снеков

Июл 30
Москва Центральный федеральный округ
В Тюменской области открылась фабрика по импортозамещающему производству полезных чипсов и снеков

В Боровске под Тюменью открылась пищевая фабрика «Окейч», где будут производить уникальную снековую продукцию из натурального сырья, предназначенную в основном для детей и молодежи. Объем инвестиций составил свыше 130 млн рублей. На фабрике создается более 40 рабочих мест.
Предприятие площадью более 6 тыс. кв. метров расположено на территории индустриального парка «Боровский» и построено в сжатые сроки - менее чем за год.

Для формирования спроса на новую полезную продукцию в период строительства фабрики велась активная работа с целевой аудиторией: проводились фокус-группы, многочисленные конкурсы и т.д. Кроме того, команда фабрики «Окейч» активно вела переговоры с потенциальными партнерами и дистрибьютерами.

В составе выпускаемой продукции – только натуральные ингредиенты и пищевые красители. В ассортименте – разработанные по собственной технологии различные снеки, сухарики, детские «РеШарики», мясные и кукурузные чипсы, в том числе - фиолетовые, вызывающие особый интерес у потенциальных потребителей.

Компания нацелена составить конкуренцию известным брендам «Лейс», «Хрустим» и т.п., а также выйти со своей продукцией на международный рынок уже осенью 2019 года.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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