Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮН, 15:40 МСК
USD (ЦБ)    62,8083
EUR (ЦБ)    71,3816

26 ИЮН, 15:40 МСК
USD (ЦБ)    62,8083
EUR (ЦБ)    71,3816

В Тюменской области начали поставки сжиженного газа в Японию

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
В Тюменской области начали поставки сжиженного газа в Японию

В Ямало-Ненецком АО (Тюменская область) завод «Ямал СПГ» осуществил поставку первой танкерной партии сжиженного природного раза в Японию в рамках контракта крупнейшей российской газовой компании «Новатэк» с французским концерном Total. Разгрузка танкерной партии произведена в терминале японского порта Тобата.
ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%) и др.

Месторождения и лицензионные участки «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и примерно 15% мирового объема добычи газа.

По словам председателя правления ПАО «Новатек» Леонида Михельсона, расширению поставок СПГ в Японию будет способствовать развитие логистики посредством Северного морского пути с использованием перевалочного терминала на Камчатке.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Июн:
26 Июн:
26 Июн:
Центральный федеральный округ:
26 Июн:
26 Июн:
26 Июн:
РОССИЯ:
26 Июн:
25 Июн:
25 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Прибавленная пенсия. Кто из сельских пенсионеров в России получит 25-процентную надбавку?

Прибавленная пенсия. Кто из сельских пенсионеров в России получит 25-процентную надбавку?
Общество

Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу

Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Политика

Украина получит деньги на склады оружия из США, в России построят магистраль за 1,5 трлн рублей и другие новости

Украина получит деньги на склады оружия из США, в России построят магистраль за 1,5 трлн рублей и другие новости
События и факты

Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?

Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?
Экономика

Растущий «Платон». Как меняются тарифы дорожной системы и какой доход она дает государству?

Растущий «Платон». Как меняются тарифы дорожной системы и какой доход она дает государству?
Экономика

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Политика

Узнай, страна

В Свердловской области запустили систему очистки аспирационных газов на медеплавильном заводе

В Свердловской области запустили систему очистки аспирационных газов на медеплавильном заводе

В Тюменской области начали поставки сжиженного газа в Японию

В Тюменской области начали поставки сжиженного газа в Японию

Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире

Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире

В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

Новости дня

14:55 Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
14:47 ЛНР объявила об отступлении Украины с передовых позиций в Донбассе ЛНР объявила об отступлении Украины с передовых позиций в Донбассе
13:11 В ДНР задержали террористов, которые планировали устранить глав силовых ведомств В ДНР задержали террористов, которые планировали устранить глав силовых ведомств
12:39 Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД
12:13 Вода в Байкале отравлена токсинами, рассказали эксперты Вода в Байкале отравлена токсинами, рассказали эксперты
11:23 В Саратове предотвращен теракт В Саратове предотвращен теракт
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
10:43 Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил с предложением вернуть России полномочия Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил с предложением вернуть России полномочия

Узнай, страна!

15:10 В Свердловской области запустили систему очистки аспирационных газов на медеплавильном заводе В Свердловской области запустили систему очистки аспирационных газов на медеплавильном заводе
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
09:34 В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter