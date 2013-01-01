В Тюменской области начали поставки сжиженного газа в Японию



В Ямало-Ненецком АО (Тюменская область) завод «Ямал СПГ» осуществил поставку первой танкерной партии сжиженного природного раза в Японию в рамках контракта крупнейшей российской газовой компании «Новатэк» с французским концерном Total. Разгрузка танкерной партии произведена в терминале японского порта Тобата.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%) и др.

Месторождения и лицензионные участки «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и примерно 15% мирового объема добычи газа.

По словам председателя правления ПАО «Новатек» Леонида Михельсона, расширению поставок СПГ в Японию будет способствовать развитие логистики посредством Северного морского пути с использованием перевалочного терминала на Камчатке.

Тюменская область, Уральский федеральный округ