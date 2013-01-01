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В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018»

Окт 10
Москва Центральный федеральный округ
В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018»

За два дня работы форума в Тюменском технопарке его участники посетят 12 дискуссионных площадок и круглых столов, десяток интерактивных мастер-классов и более 50 выставочных стендов, на каждом из которых представлены трендовые цифровые технологии.
Главной темой дискуссий форума и выставки стало обеспечение национальных интересов в ИТ-сфере, в области цифровой экономики, защиты инфраструктуры и данных.

На дискуссионной площадке «Цифровая экономика. Мир, управляемый данными» руководители органов власти и ИТ-компаний обсудили этапы и итоги реализации национальных проектов в сфере цифровой экономики.

Участники панельной дискуссии «Умные города» продемонстрировали как сегодня создается инфраструктура для «умного» управления городом, как меняется информационная система и как улучшается качество жизни с помощью городских технологий. В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством области, Тюменским индустриальным университетом и ПАО «Ростелеком» с целью создания и реализации проекта «Умный регион Тюменской области».

На открытии выставки-форума были награждены победители регионального чемпионата по робототехнике и программированию на кубок губернатора Тюменской области.

Прямо на выставочных площадках для школьников проводятся мастер-классы по сборке роботов, лазерной резке, 3D-печати, программированию на Scratch, а также по мультипликации и конструированию. Подростки могут примерить на себя роль инженера-программиста, собрать мини-робота, способного самостоятельно двигаться, попытаться с помощью джойстика провести по трассе модель машины, пытаясь опередить роботизированного запрограммированного «соперника».

Впервые в рамках форума пройдет научный поединок среди школьников в формате международного проекта Science Slam School. Участники будут рассказывать о своих научных достижениях и исследованиях широкой публике. Студенты смогут попробовать свои силы в ИТ-квесте.

В программу форума включены презентация регионального проекта: «Науко-лаб» в формате телемоста с участием образовательных организаций Тюменской области, платформы «Учи.ру» как площадки по организации образовательного процесса и пилотного проекта по использованию образовательной веб-платформы «КОДВАРДС».

Развитие телемедицинских технологий и электронных сервисов для населения обсудят на круглом столе «Практика построения региональной медицинской информационной системы», а работу такой системы продемонстрируют на примере городской поликлиники №17

11 октября будут работать секции «Информационная безопасность. Инновации в кибербезопасности», «Кадры и образование в цифровой экономике» и «Цифровая школа», а также круглый стол по обмену опытом реализации образовательных проектов Яндекс на примере проекта «Яндекс. Лицей», который успешно реализуется в 58 городах России..

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, "Инфотех-2018" станет основным IT-событием в регионе и одной из авторитетных дискуссионных площадок в стране.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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