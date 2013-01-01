В Тюмени открыли кольцевую автодорогу с 29 мостами и путепроводами



В Тюмени состоялось торжественное открытие Тюменской кольцевой автомобильной дороги, строительство которой велось на протяжении 16 лет. Церемонию приурочили к 75-летнему юбилею Тюменской области.

Общая протяженность ТКАД составляет 55 километров. Тюменское кольцо связывает 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов. Ввод завершающего участка позволит транзитному потоку транспорта проходить, не заезжая в город. В целом запуск ТКАД позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в региональном центре.

Завершающим этапом строительства ТКАД стал «Восточный обход». За шесть лет было построено 13,5 км дороги, в том числе шесть транспортных развязок и новый мост через реку Туру. Параллельно велись работы на примыканиях основных городских артерий с устройством девяти надземных пешеходных переходов.

К ТКАД присоединены все четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень с соседними регионами: Екатеринбургом, Тобольском, Ханты-Мансийском, Челябинском, Курганом, Омском, Новосибирском и Ишимом. В настоящее время принято решение о проектировании второго полукольца вокруг Тюмени.

Тюменская область, Уральский федеральный округ