В Тульской области завершают работы по восстановлению усадьбы поэта Василия Жуковского



Единственный в стране мемориальный комплекс русского классика и лучшего друга Александра Пушкина реконструируют в рамках проекта «Русские усадьбы»

Ход реставрационных работ в этой и других усадьбах обсудили на оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Восстановление усадьбы Жуковского в селе Мишенское ведется благодаря комплексному финансированию - на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива», федеральных программ «100 клубов на селе», «Местный ДК», а также местного бюджета.

За прошлый год непосредственно на территории усадьбы восстановлено историческое здание, ранее занятое местным клубом. Теперь здесь будет работать культурно-исторический центр им. В.А. Жуковского, отвечающий всем современным стандартам.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной , оборудованы помещения для проведения концертно-театральных мероприятий, пленэров, мастер-классов, оформлена зона интерактивного кафе, подготовлены залы, где планируется разместить музейную экспозицию. Открытие усадьбы намечено на 6 июня 2018 года.

Продолжаются работы в усадьбе, которая принадлежала роду Бобринских, основанному графом Алексеем Бобринским - сыном императрицы Екатерины Второй и ее фаворита Григория Орлова.

В 2016 году здесь завершены работы по благоустройству парка Богородицкого дворца-музея. На средства благотворителя проводятся масштабные работы по восстановлению каскада прудов, в этом году планируется отреставрировать фасад усадьбы и въездную башню.

До конца 2018 года должна быть отреставрирована усадьба Мосолова в Дубне - архитектурный памятник роду знаменитых купцов, промышленников, оружейников, которые для развития металлургии в России сделали ничуть не меньше, чем братья Демидовы.

Этот проект финансируется в основном из федерального бюджета. В 2017 году завершены работы по благоустройству исторического парка с обустройством набережной, расчищен пруд. Минкультом выполнен проект реставрации здания, где планируется открыть первый в России музей доменной металлургии с залом для мероприятий и выставочным залом. В ближайшее время муниципальные власти выберут подрядчика для реализации этого проекта.

Тульская область, Центральный федеральный округ